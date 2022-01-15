Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 16 января будет преимущественно облачной. Снежить будет в некоторых регионах, но осадки обещают незначительные.

Ночью столбики термометров в регионах покажут от 2° тепла до 4° мороза, а днем воздух прогреется до 3° тепла с отметкой плюс по Цельсию. Ветер ожидается со скоростью до 12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 16 января будет без осадков, будет преобладать облачность. Столбики термометров ночью покажут 2−3° мороза, а днем температура воздуха ожидается 1−4° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 3−11 м/с.

Погода в Харькове завтра будет со снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 3° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−12 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, но солнце все же будет выглядывать из-за облаков. Осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут от 3° мороза до 2° тепла, а днем обещают 1−3° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−11 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет преимущественно ясной, без существенных осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−4° мороза, а днем обещают от 4° мороза до 3° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 3−11 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 15 января погода испортится в ряде областей Украины. Прогнозировали сильный штормовой ветер, мокрый снег и снег с дождем.