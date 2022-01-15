Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 16 січня буде переважно хмарною. Сніжитиме в деяких регіонах, але опади обіцяють незначні.

Вночі стовпчики термометрів у регіонах покажуть від 2° тепла до 4° морозу, а вдень повітря прогріється до 3° тепла з позначкою плюс за Цельсієм. Вітер очікується зі швидкістю до 12 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 16 січня буде без опадів, переважатиме хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−4° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 3−11 м/с.

Погода в Харкові завтра буде зі снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень температура повітря очікується від 0° до 3° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−12 м/с.

Погода в Одесі буде хмарною, але сонце все ж виглядатиме з-за хмар. Опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 3° морозу до 2° тепла, а вдень обіцяють 1−3° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−11 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде переважно ясною, без істотних опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−4° морозу, а вдень обіцяють від 4° морозу до 3° із позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−11 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 15 січня погода зіпсується в низці областей України. Прогнозували сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем.