Штормове попередження в Україні – де буде небезпечна погода

https://racurs.ua/ua/n165748-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-de-bude-nebezpechna-pogoda.html

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Погода в Україні 15 січня, в суботу, зіпсується в низці областей. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем.

Попри потепління погодні умови залишатимуться небезпечними. Очікуються пориви вітру 15−20 м/с, на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Попередження про стихійні метеорологічні явища на Київщині. 15 січня пориви вітру 15−20 м/с, на дорогах ожеледиця, — йдеться в повідомленні.

Також на високогір’ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

За даними синоптиків, вітер 15−16 січня потроху вщухатиме, проте залишатиметься поривчатим.

Нагадаємо, крім складних погодних умов, в суботу очікується магнітна буря. Геомагнітні коливання посиляться ввечері.