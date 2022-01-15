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Штормовое предупреждение в Украине – где будет опасная погода

Штормовое предупреждение в Украине — где будет опасная погода

15 янв 2022, 08:51
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Погода в Украине 15 января, в субботу, испортится в ряде областей. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, мокрый снег и снег с дождем.

Несмотря на потепление, погодные условия будут оставаться опасными. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на Киевщине. 15 января порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Также на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта.


По данным синоптиков, ветер 15−16 января будет потихоньку утихать, однако будет оставаться порывистым.

Напомним, кроме сложных погодных условий, в субботу ожидается магнитная буря. Геомагнитные колебания усилятся вечером.

Источник: Ракурс


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