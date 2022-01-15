Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 14 января, обнаружили еще у 10 тыс. 69 украинцев, в том числе 727 детей и 229 медработников.

В больницы попали 1 тыс. 682 человека, от осложнений болезни умерли 127 украинцев. Смогли преодолеть болезнь 6 тыс. 172 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 90 тыс. 817 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 тыс. 498 человек, вторую дозу — 43 тыс. 127.

14 января дополнительной дозой вакцинировали 659 человек, бустерной — 16 тыс. 533 украинца. С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 972 тыс. человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 748 тыс. 79 человек;

выздоровело — 3 млн 551 тыс. 283 человека;

летальных исходов — 98 тыс. 195.

Напомним, что лечить коронавирус еще двумя препаратами разрешила Всемирная организация здравоохранения. Теперь для лечения можно использовать «Барицитиниб» и «Сотровимаб».



