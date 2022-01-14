15 января отмечают День Википедииhttps://racurs.ua/n165746-15-yanvarya-otmechaut-den-vikipedii.htmlРакурс
15 января в мире отмечают День Википедии. В этом году Википедии — общедоступной свободной многоязычной онлайн-энциклопедии — исполняется 21 год.
Заработала Википедия 15 января 2001 года. Ее название (Wikipedia) образовано из сочетания слов wiki (от гавайского «быстрый») и pedia (от «энциклопедия»).
Первая статья на украинском языке на «Википедии» была опубликована 30 января 2004 года.
Сегодня «Википедия» доступна более чем на 300 языках.
В День Википедии чествуют глобальное сообщество волонтеров, помогающих собирать источники, проверять информацию и редактировать статьи.
Также 15 января отмечают неофициальный праздник День шляпы. Люди носят шляпы по многим причинам:
- для защиты от неблагоприятных погодных условий;
- по церемониальным или религиозным соображениям;
- для красоты или сокрытия недостатков;
- в войсках шляпы могут обозначать национальность, род службы, звание и полк.
В Средние века шляпы также указывали на социальный статус.
Православная церковь в этот день чествует святого Сильвестра, который был Папой Римским в 314−335 годах. Считается одним из первых святых проповедников, а не мучеников.
Во время понтификата Сильвестра I были основаны и построены обширные церкви, в том числе базилика Святого Иоанна Латеранского, базилика Святого Креста в Иерусалиме, старая базилика Святого Петра и несколько церквей, построенных на могилах мучеников.
Сильвестр не присутствовал на Первом Никейском соборе 325 года, где был сформулирован Никейский символ веры, но его представляли два легата и он одобрил решение этого собора.
Народные приметы:
- если в этот день мороз — вскоре начнется оттепель;
- если у домов летает сорока — стоит ожидать метели;
- если вечером этого дня облачно — в ближайшие дни изменится погода;
- если утром слышно пение петухов — скоро потеплеет.