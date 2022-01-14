День Википедии выпадает на 15 января, фото:

https://racurs.ua/n165746-15-yanvarya-otmechaut-den-vikipedii.html

Ракурс

15 января в мире отмечают День Википедии. В этом году Википедии — общедоступной свободной многоязычной онлайн-энциклопедии — исполняется 21 год.

Заработала Википедия 15 января 2001 года. Ее название (Wikipedia) образовано из сочетания слов wiki (от гавайского «быстрый») и pedia (от «энциклопедия»).

Первая статья на украинском языке на «Википедии» была опубликована 30 января 2004 года.

Сегодня «Википедия» доступна более чем на 300 языках.

В День Википедии чествуют глобальное сообщество волонтеров, помогающих собирать источники, проверять информацию и редактировать статьи.

Также 15 января отмечают неофициальный праздник День шляпы. Люди носят шляпы по многим причинам:

для защиты от неблагоприятных погодных условий;

по церемониальным или религиозным соображениям;

для красоты или сокрытия недостатков;

в войсках шляпы могут обозначать национальность, род службы, звание и полк.

В Средние века шляпы также указывали на социальный статус.

Православная церковь в этот день чествует святого Сильвестра, который был Папой Римским в 314−335 годах. Считается одним из первых святых проповедников, а не мучеников.

Во время понтификата Сильвестра I были основаны и построены обширные церкви, в том числе базилика Святого Иоанна Латеранского, базилика Святого Креста в Иерусалиме, старая базилика Святого Петра и несколько церквей, построенных на могилах мучеников.

Сильвестр не присутствовал на Первом Никейском соборе 325 года, где был сформулирован Никейский символ веры, но его представляли два легата и он одобрил решение этого собора.

Народные приметы: