День Вікіпедії припадає на 15 січня, фото:

https://racurs.ua/ua/n165746-15-sichnya-vidznachaut-den-vikipediyi.html

Ракурс

15 січня у світі відзначають День Вікіпедії. Цього року «Вікіпедії» — загальнодоступній вільній багатомовній онлайн-енциклопедій — виповнюється 21 рік.

Запрацювала «Вікіпедія» 15 січня 2001 року. Її назва (Wikipedia) утворена з поєднання слів wiki (від гавайського «швидкий») та pedia (від «енциклопедія»).

Перша стаття українською мовою на «Вікіпедії» було опублікована 30 січня 2004 року.

Сьогодні Вікіпедія доступна понад 300 мовами.

У День Вікіпедії вшановують глобальну спільноту волонтерів, які допомагають збирати джерела, перевіряти інформацію та редагувати статті.

Також 15 січня відзначають неофіційне свято День капелюха. Люди носять капелюхи з багатьох причин:

для захисту від несприятливих погодних умов;

з церемоніальних або релігійних міркувань;

задля краси чи приховування недоліків;

у військах капелюхи можуть позначати національність, рід служби, звання та/або полк.

У Середні віки капелюхи також вказували на соціальний статус.

Православна церква цього дня вшановує святого Сильвестра, який був Папою Римським у 314−335 роках. Вважається, одним з перших святих проповідників, а не мучеників.

Під час понтифікату Сильвестра I були засновані і побудовані великі церкви, в тому числі базиліка Святого Івана Латеранського, базиліка Святого Хреста в Єрусалимі, стара базиліка Святого Петра і кілька церков, побудованих на могилах мучеників.

Сильвестр не був присутній на Першому Нікейському соборі 325 року, де було сформульовано Нікейський символ віри, але його представляли два легати і він схвалив рішення цього собору.

Народні прикмети: