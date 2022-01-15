Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили ще в 10 тис. 69 українців, серед них 727 дітей та 229 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 тис. 682 особи, від ускладнень хвороби померли 127 українців. Змогли подолати хворобу 6 тис. 172 людини. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 90 тис. 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 тис. 498 людей, другу дозу — 43 тис. 127.

14 січня додатковою дозою вакцинували 659 осіб, бустерною — 16 тис. 533 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 972 тис. людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 748 тис. 79 осіб;

одужало — 3 млн 551 тис. 283 особи;

летальних випадків — 98 тис. 195.

Нагадаємо, що лікувати коронавірус ще двома препаратами дозволила Всесвітня організація охорони здоров’я. Відтепер для лікування можна використовувати «Барицитиніб» та «Сотровімаб».