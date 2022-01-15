Техногенна катастрофа може статися у Горлівці. Фото: militaryarms.ru

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Витік хімікатів стався на окупованому Донбасі, а забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході держави.

Співробітники воєнної розвідки України встановили, що 14 січня на підприємство «Концерт Стирол» в окупованій Горлівці доставили ємності з аміаком. Але через порушення герметичності у повітря здійснюється витік отруйних речовин. Про це 15 січня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України, — зазначають розвідники.

У ГУР упевнені, що окупанти можуть спричинити техногенну катастрофу на Донбасі. Після цього представники країни-агресора можуть звинуватити Україну у «застосуванні отруйних хімічних речовин». Такі заяви можуть стати приводом для вторгнення Росії.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу зробив заяву про хімічну зброю на Донбасі. Представник країни-агресора заявив, що в Авдіївку та Красний Лиман доставили «резервуари з невстановленими хімічними компонентами». Їх начебто планують використати для здійснення провокацій.