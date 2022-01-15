«Дженоа» звільнила Андрія Шевченка з посади. Фото: GenoaCFC в Twitter

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Ракурс

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу «Дженоа».

Колишній гравець та наставник національної збірної України пропрацював у Генуї понад два місяці. Причин звільнення Шевченка адміністрація «грифонів» не повідомила. Про прощання з українцем заявили на сайті футбольного клубу.

Клуб дякує тренеру та його команді за наполегливу роботу, яку вони виконували протягом останніх місяців, — йдеться у заяві.

Як відомо, останнім часом у клубі розглядали можливість звільнення Шевченка через негативні результати команди. В 11 матчах підопічні українця здобули лише одну перемогу. Контракт Шевченка був розрахований на три роки, але клуб вирішив його розірвати. Яку компенсацію отримає легендарний футболіст, зараз невідомо.

Головним тренером «Дженоа» Шевченко став на початку листопада 2021 року. Тоді клуб з Генуї посідав 17-місце в Серії, А та боровся за виживання. Зараз «грифони» перебувають на 19-му місці серед 20 команд.

Активні розмови про звільнення Шевченка почалися ще після матчу проти «Спеції», де клуб українця програв з рахунком 0:1. Однак програш «Мілану» з рахунком 1:3 в Кубку Італії став вирішальним у долі Шевченка-тренера.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Андрій Шевченко заявив, що не хотів йти з посади головного тренера Національної збірної України з футболу, але з ним не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.