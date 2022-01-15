Українські полярники відкопують станцію після 3-метрового снігопаду. Фото: ФБ

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«Академік Вернадський», українську станцію в Антарктиді, засипав рекордний триметровий снігопад. Українським полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції.

Наразі снігопади вже майже припинилися. Вражаючі фото прибирання опублікував Національний антарктичний науковий центр на сторінці у Facebook.

Зазначається, що зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію «Вернадського» від снігового полону.

Наразі відкопані вже житловий корпус, капличка й територія за сміттєвим майданчиком. Також полярники розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне «копання»: треба звільнити площу навколо складу для його розширення.