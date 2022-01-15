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Ракурс
Українські полярники відкопують станцію після 3-метрового снігопаду. Фото: ФБ

Українські полярники відкопують станцію після 3-метрового снігопаду (ФОТО)

15 січ 2022, 14:14
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«Академік Вернадський», українську станцію в Антарктиді, засипав рекордний триметровий снігопад. Українським полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції.

Наразі снігопади вже майже припинилися. Вражаючі фото прибирання опублікував Національний антарктичний науковий центр на сторінці у Facebook.

Зазначається, що зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію «Вернадського» від снігового полону.

Наразі відкопані вже житловий корпус, капличка й територія за сміттєвим майданчиком. Також полярники розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне «копання»: треба звільнити площу навколо складу для його розширення.

До речі, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на «Вернадський» для проведення досліджень, — розповіли в дописі.


Джерело: Ракурс


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