На «Академік Вернадський» прибула команда інженерів і техніків, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n165253-v-antarktydu-prybuly-injenery-dlya-modernizaciyi-ukrayinskoyi-stanciyi-foto.html

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В Антарктиду на українську станцію «Академік Вернадський» прибув перший загін сезонної експедиції.

З Києва вони вирушили 5 грудня. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що в цю сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці — інженери та механіки. Воно продовжать розпочаті раніше роботи з модернізації станції. Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони здійснять:

повну заміну паливопроводів, що з'єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної;

заміну всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;

організацію нової системи заземлення для об'єктів критичної інфраструктури. Для цього потрібно пробурити понад 100 отворів діаметром 52 мм у надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах;

виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу. Для цього потрібно розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори;

розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття. Це завдання також потребує проведення бурових та арматурних робіт, а також бетонування та виготовлення стін і даху;

очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовку його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування;

відновлення теплоізоляції та вітробар'єру під головною будівлею станції на площі близько 30 кв. м;

виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.

Зазначається, що з собою на станцію команда також привезла свіжі овочі та фрукти, запаси яких на «Академіку Вернадському» закінчилися ще кілька місяців тому.

Масштабна модернізація станції розпочалася три роки тому — вперше з моменту передачі її Україні від Великої Британії у 1996 році.