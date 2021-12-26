Незвичайну інсталяцію встановлять на «Академіку Вернадському». Фото: Facebook

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Ракурс

«Академік Вернадський», українська станція в Антарктиді, отримає нову інсталяцію у вигляді сільської хати.

За задумом архітекторів, інсталяція має нагадувати ескіз олівцем. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

На території української антарктичної станції є старий паливний бак, який уже не використовується за призначенням. Він потрапляє на більшість туристичних фото й тому його вирішили перетворити на арт-об'єкт.

Ми запропонували створити інсталяцію, натхненну типовим українським будинком — таким, що асоціюється з теплом, затишком і канікулами в бабусі. Ми проаналізували будівлі в різних областях і склали збірний образ українського будинку — із шиферним дахом, димарем і характерними вікнами, — пише Балбек у своєму Фейсбуці.

Архітектори та інженери конструюють інсталяцію «Дім. Спогади» з урахуванням суворої погоди, обмежених ресурсів на станції, а також довгої дороги на криголамі в Антарктиду.

Деталі будуть чітко промарковані та скомпоновані за секціями, тож будиночок буде легко відтворити за інструкцією. Металеві труби, виконані з неіржавної сталі, складатимуться в легкий, але міцний каркас. Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки — на стінах баку розмістять борди з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами.

Дизайном інсталяції «Дім. Спогади» займаються архітектори balbek bureau, а виконанням — дослідно-конструкторське бюро «Майстерня Чудес» і «Сільпо».

На сьогодні завершені конструкторські роботи й розпочато збирання. Після тестового монтажу за участі полярників в Україні, інсталяція знову буде розібрана, а всі матеріали будуть завантажені на криголам «Ноосфера», щоби відправитися до Антарктиди в січні 2022. Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції на станції будуть уже самостійно споруджувати красу за кресленнями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші тюленята народилися біля станції «Академік Вернадський» на Аргентинських островах, де триває сезон розмноження тюленів Ведделла. Національний антарктичний науковий центр повідомив про народження трьох тюленят: двох самиць та самця. Вижило двоє малюків.