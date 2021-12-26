Путін висунув умову, за якої спілкуватиметься з Зеленським. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164955-putin-vysunuv-umovu-za-yakoyi-spilkuvatymetsya-z-zelenskym.html

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Володимир Путін, президент Росії, висунув умову щодо переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він заявив, що обговорюватиме лише двосторонні відносини. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає «Интерфакс».

Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання-питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини, — заявив він.

До цього повідомлялося, що Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову, тільки коли буде впевненість, що буде предмет для переговорів. При цьому Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін заявив, що відповідь Москви на розширення НАТО на схід може бути найрізноманітнішою. Президент країни-агресора додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів». При цьому в Кремлі надіються, що Росія та США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату».

Джерело: Интерфакс