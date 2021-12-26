Притулок. Фото: Суспільне

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Ведмежий притулок «Домажир» на Львівщині закрили для відвідувачів на зиму. Більшість тварин уже впали в сплячку.

Щоби не порушити сон тварин, зараз гостей ведмежий притулок не приймає. Про це повідомляє «Суспільне».

Співробітники розповіли, що наразі не сплять лише ведмежата. Їх у «Домажирі» — четверо. Це Тобі, Моріс, Джені й Андор — ведмежатам одинадцять місяців. До притулку їх привезли цього літа. Вони чи не єдині мешканці притулку, які не пішли на зимовий сон.

Причиною цьому послугувало те, що маленькі ведмежата завжди сплять із мамою, мама показує їм приклад, а ці малюки були вилучені в молодому віці й не мають природних навичок. Не пішла на зимовий сон і ведмедиця Марта, яку привезли до притулку нещодавно.

Є ведмеді, які до нас приїхали пізніше, які були в таких тяжких умовах. Вони досить стресують. З ними ми ще ведемо роботу і вони потихенько звикають до нових умов. За кілька тижнів вони теж підуть на зимовий сон, — каже директор ведмежого притулку Ігор Николин.

До тривалого зимового сну всі ведмеді готуються — вони набирають вагу — жирову масу, а також облаштовують собі місце для відпочинку. Тварини менше їдять та йдуть спати в штучні барлоги й бокси, або самі створюють гніздо із соломи й соснових гілок.

Ведмеді можуть спати від трьох до п’яти місяців. Під час сплячки вони можуть час від часу прокидатися. Для відвідувачів ведмежий притулок відкриють на початку березня, коли ведмеді почнуть прокидатись.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ведмідь пробрався у двір жительки Вермонта Дженн Сарджент і вирішив погратися з її вівчаркою на прізвисько Джеймесон — на щастя, потенційно небезпечна ситуація обійшлася без жертв.

Джерело: Суспільне