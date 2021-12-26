Приют. Фото: Суспільне

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Медвежье убежище «Домажир» на Львовщине закрыли для посетителей на зиму. Большинство животных уже впали в спячку.

Чтобы не нарушить сон животных, сейчас гостей приют не принимает. Об этом сообщает «Суспільне».

Сотрудники рассказали, что пока не спят только медвежата. Их в «Домажире» — четверо. Это Тоби, Морис, Дженни и Андор — медвежонкам одиннадцать месяцев. В приют их привезли этим летом. Они единственные жители приюта, которые не ушли на зимний сон.

Причиной этому послужило то, что маленькие медвежата всегда спят с мамой, мама показывает им пример, а эти малыши были отлучены в молодом возрасте и не имеют естественных навыков. Не ушла в спячку и медведица Марта, которую привезли в приют недавно.

Есть медведи, которые к нам приехали позже, и были в яжелых условиях. Они пока боятся. С ними мы еще ведем работу и они потихоньку привыкают к новым условиям. За несколько недель они тоже уйдут в спячку, — говорит директор медвежьего приюта Игорь Николин.

К длительному зимнему сну все медведи готовятся — они набирают вес — жировую массу, а также обустраивают себе место для отдыха. Животные меньше едят и идут спать в искусственные берлоги и боксы, или сами создают гнездо из соломы и сосновых ветвей.

Медведи могут спать от трех до пяти месяцев. Во время спячки они могут время от времени просыпаться. Для посетителей медвежий приют откроют в начале марта, когда медведи начнут просыпаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что медведь пробрался во двор жительницы Вермонта Дженн Сарджент и решил поиграть с ее овчаркой по прозвищу Джеймесон — к счастью, потенциально опасная ситуация обошлась без жертв.

Источник: Суспільне