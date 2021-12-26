https://racurs.ua/n164955-putin-vydvinul-uslovie-pri-kotorom-budet-obschatsya-s-zelenskim.html

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Владимир Путин, президент России, выдвинул условие переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он заявил, что будет обсуждать только двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопросы урегулирования вопроса — не к Путину. Путин говорит: «Если вы хотите общаться, поговорим о двусторонних отношениях», — заявил он.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение НАТО на восток может быть самым разным. Президент страны-агрессора добавил, что реакция Москвы будет зависеть «от рекомендаций военных экспертов». При этом в Кремле надеются, что Россия и США «смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата».

Источник: Интерфакс