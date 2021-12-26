Необычную инсталляцию установят на «Академике Вернадском». Фото: Facebook

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Ракурс

«Академик Вернадский», украинская станция в Антарктиде, получит новую инсталляцию в виде сельского дома.

По задумке архитекторов, инсталляция должна напоминать эскиз карандашом. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

На территории украинской антарктической станции есть старый топливный бак, который уже не используется по назначению. Он попадает на большинство туристических фото и поэтому его решили превратить в арт-объект.

Мы предложили создать инсталляцию, вдохновленную типичным украинским домом — ассоциирующимся с теплом, уютом и каникулами в бабушке. Мы проанализировали здания в разных областях и составили сборный образ украинского дома — с шиферной крышей, дымоходом и характерными окнами, — пишет Балбек в своем Фейсбуке.

Архитекторы и инженеры конструируют инсталляцию «Дом. Воспоминания» с учетом суровой погоды, ограниченных ресурсов на станции, а также длинной дороги на ледоколе в Антарктиду.

Детали будут четко промаркированы и скомпонованы по секциям, поэтому домик будет легко воспроизвести по инструкции. Металлические трубы, выполненные из нержавеющей стали, будут складываться в легкий, но крепкий каркас. Вокруг дома можно будет прогуляться и увидеть достопримечательности — на стенах бака разместят борды с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами.

Дизайном инсталляции «Дом. Воспоминания» занимаются архитекторы balbek bureau, а исполнением — опытно-конструкторское бюро «Мастерская Чудес» и «Сильпо». На сегодня завершены конструкторские работы и начата сборка. После тестового монтажа при участии полярников в Украине, инсталляция снова будет разобрана, а все материалы будут загружены на ледокол «Ноосфера», чтобы отправиться в Антарктиду в январе 2022. Участники 27-й Украинской антарктической экспедиции

Напомним, ранее мы сообщали, что первые тюленята родились возле станции «Академик Вернадский» на Аргентинских островах, где длится сезон размножения тюленей Ведделла. Национальный антарктический научный центр сообщил о рождении трех тюленят: двух самок и самца. Выжили двое малышей.