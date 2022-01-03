На «Академик Вернадский» прибыла команда инженеров и техников, фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

В Антарктиду на украинскую станцию «Академик Вернадский» прибыл первый отряд сезонной экспедиции.

Из Киева они отправились 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что в эту сезонную команду входят технические специалисты — инженеры и механики. Оно продолжат начатые ранее работы по модернизации станции. Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они осуществят:

полную замену топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной;

замену всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;

организацию новой системы заземления объектов критической инфраструктуры. Для этого нужно пробурить более 100 отверстий диаметром 52 мм в сверхтвердых вулканических породах, базальтах и андезитах;

изготовление столбчатых опор для постройки нового склада. Для этого нужно раскопать до скалы снег и лед, пробурить 96 отверстий под арматуру, зафиксировать арматуру в отверстиях химическим анкером, установить опалубку и забетонировать 24 опоры;

расширение и приведение в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора. Эта задача также требует проведения буровых и арматурных работ, бетонирования и изготовления стен и крыши;

очищение главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовку его внутренних стенок к антикоррозионной окраске;

восстановление теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади около 30 кв. м;

изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания, и установку его вместо старого.

Отмечается, что с собой на станцию команда привезла свежие овощи и фрукты, запасы которых на «Академике Вернадском» закончились еще несколько месяцев назад.

Масштабная модернизация станции началась три года назад — впервые с момента передачи ее Украине от Великобритании в 1996 году.