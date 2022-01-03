Тернопольский баннер со Степаном Бандерой, фото: Михаил Головко

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Ракурс

В Книгу рекордов Украины попал огромный баннер, который 1 января вывесили на здания Тернопольского облсовета по случаю 113-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Соответствующим дипломом Книги рекордов Украины был награжден Тернопольский областной совет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко.

Размер баннера составляет 20 на 11 метров. По словам Головко, он напоминает всем, что украинский народ — не сломить.

Мы не ставили своей целью установить рекорд, но, обращаясь ко всем присутствующим, я подчеркнул, что Тернопольщина — это бандеровский край! Здесь дольше всего продолжались бои Украинской повстанческой армии! Здесь живут патриоты, которые всегда с оружием в руках уходили защищать святую украинскую Землю! — подчеркнул Головко.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры.