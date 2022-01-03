Тернопільський банер зі Степаном Бандерою, фото: Михайло Головко

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До Книги рекордів України потрапив величезний банер, який 1 січня вивісили на будівлі Тернопільської облради з нагоди 113-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Відповідним дипломом Книги рекордів України було нагороджено Тернопільську обласну раду. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

Розмір банера становить 20 на 11 метрів. За словами Головка, він є нагадуванням усім, що український народ — не зламати.

Ми не ставили собі за мету встановити рекорд, але, звертаючись до всіх присутніх я наголосив, що Тернопільщина — це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську Землю! — наголосив Головко.

Нагадаємо, 1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери.