Украинские полярники откапывают станцию после 3-метрового снегопада (ФОТО)https://racurs.ua/n165757-ukrainskie-polyarniki-otkapyvaut-stanciu-posle-3-metrovogo-snegopada-foto.htmlРакурс
«Академик Вернадский», украинскую станцию в Антарктиде, засыпал рекордный трехметровый снегопад. Украинским полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции.
Сейчас снегопады уже почти прекратились. Впечатляющие фото уборки опубликовал Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.
Отмечается, что зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию Вернадского от снежного плена.
На сегодня откопаны уже жилой корпус, часовня и территория за мусорной площадкой. Также полярники расчистили металлоконструкцию у дизельной для перемещения груза.
Впереди полярников ждет еще одно грандиозное «копание»: нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения.
Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на «Вернадский» для проведения исследований, — рассказали в посте.