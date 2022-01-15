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Украинские полярники откапывают станцию ​​после 3-метрового снегопада. Фото: ФБ

Украинские полярники откапывают станцию ​​после 3-метрового снегопада (ФОТО)

15 янв 2022, 14:14
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«Академик Вернадский», украинскую станцию ​​в Антарктиде, засыпал рекордный трехметровый снегопад. Украинским полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции.

Сейчас снегопады уже почти прекратились. Впечатляющие фото уборки опубликовал Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.

Отмечается, что зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию Вернадского от снежного плена.

На сегодня откопаны уже жилой корпус, часовня и территория за мусорной площадкой. Также полярники расчистили металлоконструкцию у дизельной для перемещения груза.

Впереди полярников ждет еще одно грандиозное «копание»: нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения.

Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на «Вернадский» для проведения исследований, — рассказали в посте.


Источник: Ракурс


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