Скука подталкивает людей к садизму – ученые. Фото: flickr.com

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Скука подталкивает людей к садизму, выяснили ученые из Дании. Проведенные исследования дают почву для будущего изучения насилия в семьях.

Психологи провели анализ научных исследований, в которых рассматривалось поведение свыше 4 тыс. человек. Об этом пишет Journal of Personality and Social Psychology.

В одной из работ люди отвечали на вопрос, как часто они испытывают скуку. Также участники сообщали, были ли они жестоки к сверстникам в школе, нравится ли им сейчас унижать других и причинять им боль.

В других исследованиях анализировалось поведение военнослужащих по отношению друг к другу и отношения родителей и детей.

В одном из экспериментов участники смотрели 20-минутное видео с водопадом, а чтобы скоротать время, ученые предложили им кофемолку и несколько личинок. Хотя лишь небольшая часть решила измельчить личинку, чтобы скоротать время, эти участники связывали свои действия с чувством удовольствия.

Как эксперимент, так и опросы показали, что в условиях скуки люди склонны применять насилие к окружающим, высмеивать их, вымещать на них злость.

В целом данная работа способствует лучшему пониманию садизма и подчеркивает разрушительный потенциал скуки, — отметили исследователи.

Источник: Journal of Personality and Social Psychology