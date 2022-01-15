Нудьга підштовхує людей до садизму – вчені. Фото: flickr.com

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Нудьга підштовхує людей до садизму, з’ясували вчені з Данії. Проведені дослідження стануть основою для майбутнього вивчення насильства в сім’ях.

Психологи провели аналіз наукових досліджень, в яких розглядалася поведінка понад 4 тис. людей. Про це пише Journal of Personality and Social Psychology.

В одній з робіт люди відповідали на запитання, як часто вони відчувають нудьгу. Також учасники повідомляли, чи були вони жорстокі до однолітків у школі, чи подобається їм зараз принижувати інших та завдавати їм болю.

В інших дослідженнях аналізувалася поведінка військовослужбовців стосовно один одного та ставлення батьків до дітей.

В одному з експериментів учасники дивилися 20-хвилинне відео з водоспадом, а щоб скоротити час, вчені запропонували їм кавомолку та кілька личинок. Хоча лише невелика частина вирішила подрібнити личинку, щоби скоротити час, ці учасники пов’язували свої дії з почуттям задоволення.

Як експеримент, так і опитування показали, що в умовах нудьги люди схильні застосовувати насильство до оточуючих, висміювати їх, зганяти на них злість.

Загалом ця робота сприяє глибшому розумінню садизму та підкреслює руйнівний потенціал нудьги, — зазначили дослідники.

Джерело: Journal of Personality and Social Psychology