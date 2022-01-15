Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Нудьга підштовхує людей до садизму – вчені. Фото: flickr.com

Нудьга підштовхує людей до садизму — вчені

15 січ 2022, 13:40
999

Нудьга підштовхує людей до садизму, з’ясували вчені з Данії. Проведені дослідження стануть основою для майбутнього вивчення насильства в сім’ях.

Психологи провели аналіз наукових досліджень, в яких розглядалася поведінка понад 4 тис. людей. Про це пише Journal of Personality and Social Psychology.

В одній з робіт люди відповідали на запитання, як часто вони відчувають нудьгу. Також учасники повідомляли, чи були вони жорстокі до однолітків у школі, чи подобається їм зараз принижувати інших та завдавати їм болю.

В інших дослідженнях аналізувалася поведінка військовослужбовців стосовно один одного та ставлення батьків до дітей.

В одному з експериментів учасники дивилися 20-хвилинне відео з водоспадом, а щоб скоротити час, вчені запропонували їм кавомолку та кілька личинок. Хоча лише невелика частина вирішила подрібнити личинку, щоби скоротити час, ці учасники пов’язували свої дії з почуттям задоволення.

Як експеримент, так і опитування показали, що в умовах нудьги люди схильні застосовувати насильство до оточуючих, висміювати їх, зганяти на них злість.


Загалом ця робота сприяє глибшому розумінню садизму та підкреслює руйнівний потенціал нудьги, — зазначили дослідники.

Джерело: Journal of Personality and Social Psychology

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів