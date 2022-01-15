Карантин в Украине – какие области находятся в «оранжевой» зоне

https://racurs.ua/n165755-karantin-v-ukraine-kakie-oblasti-nahodyatsya-v-oranjevoy-zone.html

Ракурс

Карантин в Украине продолжает действовать из-за стремительного распространения коронавируса. По состоянию на 15 января два региона находятся в «оранжевой» зоне.

Туда входят Ивано-Франковская и Сумская область. Вчера «оранжевую» зону покинула Херсонская область. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. В Минздраве сообщили, что в Ивано-Франковской области до 26% вырос коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

В то же время ситуация с госпитализациями немного улучшилась в Сумской области. Как известно, оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений.

Этот уровень является сигналом, что регион приближается к «красной» зоне. Однако в «оранжевой» зоне местные власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что Минздрав не планирует усиливать карантин из-за угрозы распространения штамма «Омикрон».

Напомним, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 14 января, обнаружили еще у 10 тыс. 69 украинцев, в том числе 727 детей и 229 медработников.

В больницы попали 1 тыс. 682 человека, от осложнений болезни умерли 127 украинцев. Смогли преодолеть болезнь 6 тыс. 172 человека.