Карантин в Україні – які області перебувають у «помаранчевій» зоні

https://racurs.ua/ua/n165755-karantyn-v-ukrayini-yaki-oblasti-perebuvaut-u-pomarancheviy-zoni.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 15 січня два регіони перебувають у «помаранчевій» зоні.

Туди входять Івано-Франківська та Сумська область. Вчора «помаранчеву» зону покинула Херсонська область. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Всі інші регіони перебувають у «зеленій» зоні. У МОЗ повідомили, що в Івано-Франківській області до 26% зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Водночас ситуація з госпіталізаціями трохи покращилася в Сумській області. Як відомо, помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень.

Цей рівень є сигналом того, що регіон наближається до «червоної» зони. Однак у «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявляв що МОЗ не планує посилювати карантин через загрозу поширення штаму «Омікрон».

Нагадаємо, що коронавірус в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили ще в 10 тис. 69 українців, серед них 727 дітей та 229 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 тис. 682 особи, від ускладнень хвороби померли 127 українців. Змогли подолати хворобу 6 тис. 172 людини.