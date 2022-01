Немає сенсу жити – О'Коннор намагалася накласти на себе руки після смерті сина

https://racurs.ua/ua/n165754-nemaie-sensu-jyty-o-konnor-namagalasya-naklasty-na-sebe-ruky-pislya-smerti-syna.html

Ракурс

Шинейд О’Коннор, 55-річна ірландська співачка та композиторка, потрапила до лікарні. Жінка намагалася накласти на себе руки після самогубства 17-річного сина Шейна.

Співачка вважає себе винною в смерті підлітка. Напередодні вона опублікувала пост у Twitter, де розповіла, що «почується втраченою і ненавидить себе», пише Mirror.

Я вирішила піти за сином. Мої діти не хочуть мене знати. Я — погана людина. А ви думаєте, що я хороша лише тому, що вмію співати. Я не така, — написала вона у публікації.

О’Коннор розповіла, що її сина виписали зі Служби охорони психічного здоров’я дітей та підлітків (CAHMS) лише за місяць до його смерті.

Вона впевнена, що смерті можна було б уникнути, якби органи психічного здоров’я сумлінно виконували свою роботу. Разом з ними вона звинувачує себе.

О’Коннор народилася 1966 року в передмісті Дубліна. Її батьки розлучилися, коли Шинейд було вісім років. Незабаром після розлучення батьків О’Коннор виключили зі школи.

Після крадіжки в магазині Шинейд відправили вчитися до притулку. У 15 років майбутня співачка покинула навчання заради музики. Своє дитинство Шинейд називає «травматичним», а стосунки з матір’ю — «складними».

Світову популярність співачці, яка випустила понад 10 альбомів та 30 синглів, приніс кавер на пісню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор пішла зі сцени у 2003 році, оголосивши, що має намір присвятити себе вивченню теології. У 2018 році вокалістка прийняла іслам та змінила ім’я. О’Коннор була одружена чотири рази. У неї залишилося троє дітей.

Джерело: Mirror