Нет смысла жить – Шинейд О’Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына

Шинейд О’Коннор, 55-летняя ирландская певица и композитор, попала в больницу. Женщина пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына Шейна.

Певица считает себя виновной в гибели подростка. Накануне она опубликовала пост в Twitter, где рассказала, что «чувствует себя потерянной и ненавидит себя», пишет Mirror.

Я решила последовать за сыном. Мои дети не хотят меня знать. Я — дерьмовый человек. А вы думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Я не такая, — написала она в публикации.

О’Коннор рассказала, что ее сын был выписан из Службы охраны психического здоровья детей и подростков (CAHMS) всего за месяц до его смерти.

Она уверена, что смерти можно было бы избежать, если бы органы психического здоровья добросовестно выполняли свою работу. Вместе с ними она обвиняет и себя.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина. Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы.

После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет «травматическим», а отношения с матерью — «сложными».

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. О’Коннор была замужем четыре раза. У нее осталось трое детей.

Источник: Mirror