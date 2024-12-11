В Южной Корее бывший министр обороны пытался покончить с собой в тюрьме

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У Південній Кореї колишній міністр оборони Кім Йон Хьон намагався накласти на себе руки у в’язниці.

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Про це повідомили у Yonhap.

Після невдалої спроби Кім перебуває в захисній камері. Його стан здоров’я залишається стабільним.

Це сталося увечері у вівторок незадовго до того, як суд у Сеулі офіційно заарештував екс-міністра за звинуваченням у причетності до організації заколоту.

Нагадаємо, що 4 грудня Кім Йон Хьон перепросив у громадян за введення воєнного стану і подав у відставку. Зокрема, він став першою особою, офіційно заарештованою через указ про введення воєнного стану.

Високопоставленого військового звинуватили у державній зраді за його участь в оголошенні та подальшому скасуванні військового стану.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан у країні 3 грудня. Парламент заблокував це рішення, після чого президент був змушений його скасувати. Після цього глава Міноборони подав у відставку, розпочалося розслідування.

Сам президент також проходить у справі, йому заборонено залишати країну. Як повідомляє Yonhap, у середу поліція провела обшук у його резиденції.