«Дженоа» уволила Андрея Шевченко с должности. Фото: GenoaCFC в Twitter

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Ракурс

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа».

Бывший игрок и наставник национальной сборной Украины проработал в Генуе более двух месяцев. Причин увольнения Шевченко администрация «грифонов» не сообщила. О прощании с украинцем заявили на сайте футбольного клуба.

Клуб благодарит тренера и его команду за упорную работу, которую они выполняли в течение последних месяцев, — говорится в заявлении.

Как известно, в последнее время в клубе рассматривали возможность увольнения Шевченко из-за негативных результатов команды. В 11 матчах подопечные украинца одержали лишь одну победу. Контракт Шевченко был рассчитан на три года, но клуб решил его разорвать. Какую компенсацию получит легендарный футболист, сейчас неизвестно.

Главным тренером «Дженоа» Шевченко стал в начале ноября 2021 года. Тогда клуб из Генуи занимал 17 место в Серии, А и боролся за выживание. Сейчас «грифоны» находятся на 19-м месте среди 20 команд.

Активные разговоры об увольнении Шевченко начались еще после матча против «Специи», где клуб украинца проиграл со счетом 0:1. Однако проигрыш «Милану» со счетом 1:3 в Кубке Италии стал решающим в судьбе Шевченко-тренера.

Напомним, в сентябре 2021 года Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить с поста главного тренера Национальной сборной Украины по футболу, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.