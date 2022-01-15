Техногенная катастрофа может произойти в Горловке. Фото: militaryarms.ru

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Утечка химикатов произошла на оккупированном Донбассе, а загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке государства.

Сотрудники военной разведки Украины установили, что 14 января на предприятие «Концерт Стирол» в оккупированной Горловке доставили емкости с аммиаком. Но из-за нарушения герметичности в воздух осуществляется утечка ядовитых веществ. Об этом 15 января сообщило Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины, — отмечают разведчики.

В ГУР уверены, что оккупанты могут создать техногенную катастрофу на Донбассе. После этого представители страны-агрессора могут обвинить Украину в «применении ядовитых химических веществ». Такие заявления могут стать поводом для вторжения России.

Напомним, 21 декабря министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о химическом оружии на Донбассе. Представитель страны-агрессора заявил, что в Авдеевку и Красный Лиман доставили «резервуары с неустановленными химическими компонентами». Их якобы планируют использовать для осуществления провокаций.