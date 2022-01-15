Reuters опубликовало все возможные сценарии нападения России на Украину

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Вторжение Россию в Украину может произойти по нескольким сценариям. В настоящее время у украинской границы сосредоточено от 60 тыс. до 100 тыс. российских военных.

При этом их количество может быть быстро увеличено до 175 тыс. Эксперты назвали возможные сценарии вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица США заявили, что Россия может атаковать Украину уже в январе, когда почва станет жесткой из-за морозов, и боевая техника сможет свободно передвигаться.

По словам экспертов, текущая дислокация российских военных универсальна, поэтому Россия готовит несколько вариантов нападения.

Эскалация на Донбассе

Этот сценарий считается наиболее вероятным. Пророссийские боевики на Донбассе могут спровоцировать украинских военных, а затем попросить Москву ввести войска на помощь.

В таком случае Россия может попытаться захватить украинские прибрежные районы на Азовском море. Таким образом российские военные создадут сухопутный мост из Ростова-на-Дону через Донбасс в Крым.

Удар из Крыма

Этой атакой российские военные могут захватить территорию до Днепра, который послужит естественным препятствием против любого украинского контрнаступления.

Кроме того, нападение из Крыма и захват левого берега Днепра позволит получить контроль над каналом, который снабжал полуостров пресной водой до оккупации.

Атака с нескольких направлений

Нападение России на Украину с нескольких направлений может предусматривать продвижение в северо-восточную часть страны без захвата городов, где военные могут увязнуть в уличных боях.

Эксперты считают, что российские войска также могут войти в Украину с территории Беларуси. В этом случае войска могут быстро продвинуться к Киеву.

Захват юга Украины может отрезать Киев от побережья и присутствия НАТО в Черном море. Этот сценарий сыграет на руку российским националистам, считающим этот регион историческими землями «Новороссии».

Такой вариант нападения — самый дорогой как в экономическом плане, так и с точки зрения человеческих потерь. Этот сценарий считается менее вероятным.

Ракетные удары и кибератаки

Москва может выбрать вариант так называемой «гуманитарной бомбардировки» — авиационные и ракетные удары по украинским войскам и объектам критической инфраструктуры без участия в операции наземных сил.

Украина не сможет полноценно противостоять этой тактике, особенно, если Россия также начнет массированные кибератаки против украинских военных и гражданских систем.

Напомним, что вторжение России в Украину не оставят без внимания Соединенные Штаты Америки. Страна будет оказывать Киеву военную помощь двумя путями.

США будут поставлять вооружение и военную технику в Украину. Также Штаты будут готовить «украинских повстанцев» в странах восточного фланга НАТО — Польше, Румынии и Словакии.

Источник: Reuters