Reuters опублікувало всі можливі сценарії нападу Росії на Україну

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Ракурс

Вторгнення Росію в Україну може відбутися за декількома сценаріями. Наразі біля українського кордону зосереджено від 60 тис. до 100 тис. російських військових.

При цьому їхня кількість може бути швидко збільшена до 175 тис. Експерти назвали можливі сценарії вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи США заявили, що Росія може атакувати Україну вже в січні, коли ґрунт стане твердим через морози й бойова техніка зможе вільно пересуватися.

За словами експертів, поточна дислокація російських військових універсальна, тож Росія готує кілька варіантів нападу.

Ескалація на Донбасі

Цей сценарій вважається найбільш вірогідним. Проросійські бойовики на Донбасі можуть спровокувати українських військових, а потім попросити Москву ввести війська на допомогу.

У такому випадку Росія може спробувати захопити українські прибережні райони на Азовському морі. Таким чином російські військові створять сухопутний міст з Ростова-на-Дону через Донбас до Криму.

Удар з Криму

Цією атакою російські військові можуть захопити територію до Дніпра, який послужить природною перешкодою проти будь-якого українського контрнаступу.

Крім того, напад з Криму і захоплення лівого берега Дніпра дозволить отримати контроль над каналом, який постачав півострів прісною водою до окупації.

Атака з декількох напрямків

Такий сценарій передбачає просування в північно-східну частину країни без захоплення міст, де військові можуть загрузнути у вуличних боях.

Експерти вважають, що російські війська також можуть увійти в Україну з території Білорусі. У цьому випадку війська можуть швидко просунутися до Києва.

Водночас захоплення півдня України може відрізати Київ від узбережжя і присутності НАТО в Чорному морі. Цей сценарій зіграє на руку російським націоналістам, які вважають цей регіон історичними землями «Новоросії».

Такий варіант нападу — найдорожчий як в економічному плані, так і з погляду людських втрат. Цей сценарій вважається найменш вірогідним.

Ракетні удари та кібератаки

Москва може вибрати варіант так званого «гуманітарного бомбардування» — авіаційні та ракетні удари по українських військах і об'єктах критичної інфраструктури без участі в операції наземних сил.

Україна не зможе повноцінно протистояти цій тактиці, особливо, якщо Росія також почне масовані кібератаки проти українських військових і цивільних систем.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну не залишать без уваги Сполучені Штати Америки. Країна надаватиме Києву військову допомогу двома шляхами.

США постачатимуть озброєння та військову техніку в Україні. Також Штати готуватимуть «українських повстанців» у країнах східного флангу НАТО — Польщі, Румунії та Словаччині.

Джерело: Reuters