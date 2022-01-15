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Ракурс
Напад Росії на Україну – ЦРУ готує «українських повстанців»

Напад Росії на Україну — ЦРУ готує «українських повстанців»

15 січ 2022, 09:18
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Вторгнення Росії в Україну не залишать без уваги Сполучені Штати Америки (США). Країна надаватиме Києву військову допомогу двома шляхами.

США постачатимуть озброєння та військову техніку в Україні. Окрім того, планується таємна допомога, пише The New York Times з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Для допомоги Україні американська влада залучить Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). США готуватимуть «українських повстанців» у країнах східного флангу НАТО — Польщі, Румунії та Словаччині.

Також США і НАТО нададуть Україні зброю, медичне обладнання та послуги, а також притулок для українців.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, РФ готує фейкову атаку на своїх військових для виправдання нападу на Україну.


Крім того, в США є інформація про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про «українські провокації» в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення — відповідна активність з листопада зросла на 200% і сягнула 3,5 тис. постів та повідомлень на день.

Джерело: The New York Times

Джерело: Ракурс


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