Напад Росії на Україну – ЦРУ готує «українських повстанців»

https://racurs.ua/ua/n165749-napad-rosiyi-na-ukrayinu-cru-gotuie-ukrayinskyh-povstanciv.html

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Вторгнення Росії в Україну не залишать без уваги Сполучені Штати Америки (США). Країна надаватиме Києву військову допомогу двома шляхами.

США постачатимуть озброєння та військову техніку в Україні. Окрім того, планується таємна допомога, пише The New York Times з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Для допомоги Україні американська влада залучить Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). США готуватимуть «українських повстанців» у країнах східного флангу НАТО — Польщі, Румунії та Словаччині.

Також США і НАТО нададуть Україні зброю, медичне обладнання та послуги, а також притулок для українців.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, РФ готує фейкову атаку на своїх військових для виправдання нападу на Україну.

Крім того, в США є інформація про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про «українські провокації» в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення — відповідна активність з листопада зросла на 200% і сягнула 3,5 тис. постів та повідомлень на день.

Джерело: The New York Times