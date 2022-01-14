Київ запропонував Байдену провести саміт Україна-США-Росія

Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести спільний саміт за участю президента РФ, фото: DW

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Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє видання «Українська правда».

За словами Єрмака, Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом, — заявив Єрмак.

Коли саме з боку Зеленського прозвучала така пропозиція, Єрмак не уточнював.

Єрмак додав, що російська сторона затягує проведення дипломатичних перемовин на різних рівнях. Зокрема, це стосується нового саміту «Нормандської четвірки», проведення якого підтримують Україна, Німеччина та Франція, проте Росія не реагує та затягує це питання.

Джерело: «Українська правда»