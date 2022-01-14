У Джонсона вибачилися перед королевою за скандальну вечірку. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n165737-u-djonsona-vybachylysya-pered-korolevou-za-skandalnu-vechirku.html

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Резиденція прем'єр-міністра Великої Британії принесла вибачення королеві Єлизаветі II за дві вечірки на Даунінг-стріт, № 10.

Гуляння відбулися напередодні похорону принца Філіпа. Співробітники резиденції глави уряду гуляли 16 квітня 2021 року до глибокої ночі. Представник прем'єр-міністра назвав сумним те, що збори пройшли під час національної жалоби. Прем'єр-міністр Борис Джонсон не був присутній на вечірці. Про це повідомляє видання Daily Telegraph.

Представник Джонсона зазначив, що прем'єр визнав те, що Даунінг-стріт слід дотримуватися найвищих стандартів і брати на себе відповідальність за невірні вчинки. Також його прес-секретар відповів, що прем'єр як пристойна людина вже визнав на початку цього тижня вчинені ним помилки.

Нагадаємо, у січні 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон публічно визнав, що був на багатолюдній вечірці у саду своєї резиденції в травні 2021 року під час жорсткого локдауну через пандемію коронавірусу. Тоді політик вибачився і заявив, що вважав цей захід робочою зустріччю, тому йти у відставку не збирається. З того часу відставки Джонсона з посади вимагає британська опозиція.

Джерело: Daily Telegraph