Вечірка в локдаун може коштувати Джонсону посади прем’єра Британії

https://racurs.ua/ua/n165666-vechirka-v-lokdaun-moje-koshtuvaty-djonsonu-posady-premiera-brytaniyi.html

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, публічно визнав, що був на багатолюдній вечірці у саду своєї резиденції в травні 2021 року під час жорсткого локдауну через пандемію коронавірусу. Політик вибачився і заявив, що вважав цей захід робочою зустріччю, тому йти у відставку не збирається. Відставки Джонсона з посади вимагає опозиція у Британії.

Я хочу вибачитися. Я розумію, як люди зляться на мене і уряд, яким я керую, коли думають, що на Даунінг-стріт правил не дотримуються належним чином — люди, які й встановлюють ці правила. Я не можу передбачати висновки розслідування, що триває, але я вже знаю достатньо, щоб сказати, що в деяких питаннях ми чинили просто неправильно. І я маю взяти відповідальність на себе, — заявив Джонсон у парламенті, пише ВВС.

Представники політичних партій та журналісти активно обговорюють вибачення Джонсона. Прем'єр підтвердив, що у травні 2020 року під час першого загальнонаціонального локдауну відвідав вечірку у саду резиденції глави британського уряду в Лондоні. Джонсон пояснив, що неправильно зрозумів, навіщо кілька десятків співробітників уряду зібралися в саду.

Вечірка закінчилася, пане прем'єр-міністре. Залишається лише одне питання: чи викине його громадськість Британії, чи викине його власна партія, чи він поступить гідно і подасть у відставку сам, — проголосив лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер.

На всі численні заклики Стармера та інших депутатів від опозиції піти у відставку Джонсон відповідав, що не треба прогнозувати результати розслідування. Під час дебатів у Палаті громад він кілька разів повторив, що вибачається «за помилкові судження», не визнаючи таким чином, що свідомо порушував правила локдауну.