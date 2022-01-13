Вечеринка в локдаун может стоить Джонсону должности премьера Британии

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Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, публично признал, что был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции в мае 2021 года во время жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса. Политик извинился и заявил, что считал мероприятие рабочей встречей, поэтому уходить в отставку не собирается. Ухода Джонсона с должности требует оппозиция в Британии.

Я хочу извиниться. Я понимаю, как люди злятся на меня и правительство, которым я руковожу, когда думают, что на самой Даунинг-стрит правила не соблюдаются в должной мере — людьми, которые и устанавливают эти правила. Я не могу предвосхищать выводы идущего расследования, но я уже знаю достаточно, чтобы сказать, что в некоторых вопросах мы поступали попросту неправильно. И я должен взять ответственность на себя, — заявил Джонсон в парламенте, пишет ВВС.

Представители политических партий и журналисты активно обсуждают признание Джонсона. Премьер подтвердил, что в мае 2020 года во время первого общенационального локдауна посетил вечеринку в саду резиденции главы британского правительства в Лондоне.

Джонсон при этом объяснил, что неправильно понял, зачем несколько десятков сотрудников правительства собрались в саду.

Вечеринка закончилась, господин премьер-министр. Остается лишь один вопрос: вышвырнет ли его общественность Британии, вышвырнет ли его его собственная партия, или же он поступит достойно и подаст в отставку сам, — провозгласил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

На все многочисленные призывы Стармера и других депутатов от оппозиции уйти в отставку Джонсон отвечал, что не надо предвосхищать итоги расследования. Во время дебатов в Палате общин он несколько раз повторил, что извиняется «за ошибочные суждения», не признавая, таким образом, что сознательно нарушал правила локдауна.