Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
У Джонсона извинились перед королевой за скандальную вечеринку. Фото: ria.ru

У Джонсона извинились перед королевой за скандальную вечеринку

14 янв 2022, 17:25
999

Резиденция премьер-министра Великобритании принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, № 10.

Гуляния состоялись накануне похорон принца Филиппа. Сотрудники резиденции главы правительства гуляли 16 апреля 2021 года до глубокой ночи. Представитель премьер-министра назвал печальным то, что собрание прошло во время национального траура. Премьер-министр Борис Джонсон не присутствовал на вечеринке. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Представитель Джонсона отметил, что премьер признал то, что Даунинг-стрит следует придерживаться самых высоких стандартов и брать на себя ответственность за неверные поступки. Также его пресс-секретарь ответил, что премьер как приличный человек уже признал в начале этой недели совершенные им ошибки.


Напомним, в январе 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично признал, что был на многолюдной вечеринке в саду своей резиденции в мае 2021 года во время жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса. Тогда политик извинился и заявил, что считал эту меру рабочей встречей, поэтому уходить в отставку не собирается. С тех пор отставки Джонсона с поста требует британская оппозиция.

Источник: Daily Telegraph

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров