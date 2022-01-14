У Джонсона извинились перед королевой за скандальную вечеринку. Фото: ria.ru

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Ракурс

Резиденция премьер-министра Великобритании принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, № 10.

Гуляния состоялись накануне похорон принца Филиппа. Сотрудники резиденции главы правительства гуляли 16 апреля 2021 года до глубокой ночи. Представитель премьер-министра назвал печальным то, что собрание прошло во время национального траура. Премьер-министр Борис Джонсон не присутствовал на вечеринке. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Представитель Джонсона отметил, что премьер признал то, что Даунинг-стрит следует придерживаться самых высоких стандартов и брать на себя ответственность за неверные поступки. Также его пресс-секретарь ответил, что премьер как приличный человек уже признал в начале этой недели совершенные им ошибки.

Напомним, в январе 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично признал, что был на многолюдной вечеринке в саду своей резиденции в мае 2021 года во время жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса. Тогда политик извинился и заявил, что считал эту меру рабочей встречей, поэтому уходить в отставку не собирается. С тех пор отставки Джонсона с поста требует британская оппозиция.

Источник: Daily Telegraph