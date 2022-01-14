Киев предложил Байдену провести саммит Украина-США-Россия

Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести общий саммит с участием президента РФ, фото: DW

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает издание «Украинская правда».

По словам Ермака, Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом, — заявил Ермак.

Когда именно со стороны Зеленского прозвучало это предложение, Ермак не уточнял.

Ермак добавил, что российская сторона затягивает проведение дипломатических переговоров на разных уровнях. В частности, это касается нового саммита Нормандской четверки, проведение которого поддерживают Украина, Германия и Франция, однако Россия не реагирует и затягивает этот вопрос.

Источник: «Украинская правда»