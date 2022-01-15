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Ракурс
Нападение России на Украину – ЦРУ готовит «украинских повстанцев»

Нападение России на Украину — ЦРУ готовит «украинских повстанцев»

15 янв 2022, 09:18
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Вторжение России в Украину не оставят без внимания Соединенные Штаты Америки (США). Страна будет оказывать Киеву военную помощь двумя путями.

США будут поставлять вооружение и военную технику в Украину. Кроме того, планируется секретная помощь, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Для помощи Украине американские власти привлекут Центральное разведывательное управление (ЦРУ). США будут готовить «украинских повстанцев» в странах восточного фланга НАТО — Польше, Румынии и Словакии.

США и НАТО предоставят Украине оружие, медицинское оборудование и услуги, а также приют для украинцев.

Напомним, по данным американской разведки, РФ готовит фейковую атаку на своих военных для оправдания нападения на Украину.


Кроме того, в США есть информация о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об «украинских провокациях» в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение — соответствующая активность с ноября выросла на 200% и достигла 3,5 тыс. постов и сообщений в день.

Источник: The New York Times

Источник: Ракурс


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