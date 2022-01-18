Россия начала эвакуировать дипломатов с территории Украины. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/n165842-rossiya-nachala-evakuaciu-diplomatov-iz-ukrainy-the-new-york-times.html

Ракурс

Эвакуацию из российских консульств в Украине начала Москва.

Дипломатам страны-агрессора приказали подготовиться к выезду из Украины. Дети и жены российских дипломатов уже покинули страну 5 января. Общее количество эвакуированных составляет 18 человек. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Как сообщил журналистам источник в Службе безопасности Украины, ожидается, что в ближайшие дни территорию Украины покинут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Официальный представитель США заявил, что в Вашингтоне знали о подготовке эвакуации из дипломатических ведомств РФ.

У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января, — говорится в заявлении.

Газета пишет, что может существовать три причины эвакуации дипломатов — специальный трюк, пропаганда или подготовка к возможному вторжению.

Как пишет «Интерфакс», МИД Российской Федерации прокомментировало публикацию газеты New York Times о том, что Москва эвакуирует своих дипломатов из Украины. Представительство страны-агрессора заявило, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Напомним, государственный секретарь США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай новой вооруженной агрессии Кремля. При этом США заинтересованы в дипломатическом разрешении кризиса на российско-украинской границе.

Источник: New York Times, «Интерфакс»