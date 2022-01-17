Россия может начать масштабное вторжение в Украину, фото: «Главком»

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Вторжение РФ в Украину может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.

Ситуация патовая, но нужно быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину, — подчеркнул он.

Солох отметил, что возможен любой вариант развития событий.

Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит менее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без выстрела, без движения армии, — подчеркнул он.

Солох отметил, что агрессия против Украины в сочетании с усилением российского присутствия в Беларуси сделает Польшу прифронтовым государством НАТО. В результате Польша окажется в ситуации, похожей на ту, в которой была Германия в годы Холодной войны. Это, в частности, означает увеличение сил НАТО в Польше и странах Балтии.