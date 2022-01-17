Росія може почати масштабне вторгнення в Україну, фото: «Главком»

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Вторгнення РФ до України може відбутися вже найближчими днями.

Про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, повідомляє PAP.

Ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну, — наголосив він.

Солох зазначив, що можливий будь-який варіант розвитку подій.

Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення всієї території України, виглядає найменш вірогідним, хоча, звісно, не можна виключати, і росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії, — наголосив він.



Солох зазначив, що агресія проти України в поєднанні з посиленням російської присутності в Білорусі зробить Польщу прифронтовою державою НАТО. В результаті Польща опиниться в ситуації, схожій на ту, в якій була Німеччина в роки Холодної війни. Це, зокрема, означатиме збільшення сил НАТО в Польщі та країнах Балтії.

Джерело: PAP