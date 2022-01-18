Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n165843-dyrektor-cru-taiemno-vidvidav-ukrayinu-cnn.html

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Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ та провів кілька важливих зустрічей.

Глава американського Центрального розвідувального управління перебував з візитом в Україні 12 січня. Бернс зустрівся з представниками українських спецслужб та президентом Володимиром Зеленським. Говорили про можливе вторгнення Росії в Україну. Директор ЦРУ також обговорив «поточні оцінки ризиків, з якими зіткнулася Україна». Про це повідомляє CNN.

Він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості, — розповів журналістам неназваний чиновник.

За інформацією американського телеканалу, Бернс служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом кількох місяців. У листопаді 2021 року він побував у Москві та поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. У телефонній розмові очільник ЦРУ висловив серйозну стурбованість діями країни-агресора.

Нагадаємо, у грудні 2021 року директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що наміри президента РФ Володимира Путіна щодо України до кінця не зрозумілі, проте не варто недооцінювати главу РФ. Розвідник упевнений, що збройні сили країни-агресора здатні на несподівані радикальні заходи та дії.

Джерело: CNN