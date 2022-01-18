Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: Reuters

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Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев и провел несколько важных встреч.

Глава американского Центрального разведывательного управления находился с визитом в Украине 12 января. Бернс встретился с представителями украинских спецслужб и президентом Владимиром Зеленским. Говорили о возможном вторжении России в Украину. Директор ЦРУ также обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина». Об этом сообщает CNN.

Он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности, — рассказал журналистам неназванный чиновник.

По информации американского телеканала, Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В ноябре 2021 года он побывал в Москве и пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В телефонном разговоре глава ЦРУ выразил серьезную обеспокоенность действиями страны-агрессора.

Напомним, в декабре 2021 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что намерения президента РФ Владимира Путина в отношении Украины до конца не понятны, однако не стоит недооценивать главу РФ. Разведчик уверен, что вооруженные силы страны-агрессора способны на неожиданные радикальные меры и действия.

Источник: CNN