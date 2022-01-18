Вашингтон опроверг данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

https://racurs.ua/n165844-vashington-oproverg-dannye-ob-otkaze-ssha-i-es-otkluchat-rossiu-ot-swift.html

Ракурс

Санкции против России из-за возможной новой агрессии против Киева сейчас в центре внимания международных переговоров. Администрация США не исключает рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины.

Об этом сообщил телеканал Fox news со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

Ни один из вариантов не снят с повестки дня. Мы продолжим консультироваться очень тесно с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если он продолжит вторгаться в Украину, — приводит телеканал его слова.

Таким образом, уточняет Fox news, он опроверг материал газеты Handelsblatt, согласно которому ЕС и США решили не давать дальнейший ход идее отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT. Такой шаг с начала декабря 2021 года рассматривается американцами как новые ограничительные меры против Москвы.

По данным правительственных источников этой немецкой газеты, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. В связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку, несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее нового вторжения в Украину. В то же время стороны едины в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут «серьезные экономические последствия».

Часть стран считают предложения по отключению России от международной платежной системы SWIFT слишком жесткими.