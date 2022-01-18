Великобритания направила Украине противотанковое вооружение. Фото: defence-ua.com

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Оборонительное оружие для Вооруженных сил Украины передаст Великобритания.

Министр обороны Британии Бен Уоллес 17 января во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной легкими противотанковыми системами. Об этом сообщает Reuters.

Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы… Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны, — заявил Уоллес.

Журналист Джордж Эллисон в Twitter, Лондон уже направил в Украину военно-транспортные самолеты С-17 с оружием. Также он опубликовал карту воздушного маршрута.

Британские транспортные самолеты C-17 сейчас перебрасывают легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января посол Украины в Германии Андрей Мельник лично обратился к министру иностранных дел этой страны Анналени Бербок с призывом одобрить поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

Источник: Reuters