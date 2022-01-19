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Ракурс
Арест, миллиард или свобода — суд избирает Порошенко меру пресечения

Арест, миллиард или свобода — суд избирает Порошенко меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 янв 2022, 13:41
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По делу Петра Порошенко 19 января Печерский районный суд Киева планирует объявить меру пресечения.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января. Тогда экс-президент вернулся в Украину после нескольких недель за границей.

Но после почти 12-часового заседания (включая несколько перерывов и пятичасового пребывания судьи в совещательной комнате) судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января. Заседание должно возобновиться в 14.00.

Напомним, что сторона обвинения просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен.

Адвокаты лидера «Европейской солидарности» призвали судью отказаться от избрания меры пресечения их подзащитному, протестовали против его статуса подозреваемого и указали на ряд процедурных нарушений в оформлении дела и самого подозрения Порошенко.

20 декабря экс-президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

В канун Рождества Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко.

В «Евросолидарности» заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.


Покидая здание Печерского суда 17 января, Порошенко призвал своих сторонников прийти в день объявления решения. В понедельник у стен суда митинговали около тысячи симпатиков политика.

Под Печерским судом утром 19 января произошли столкновения митингующих с полицией. Активисты хотели зажечь бочки, полиция не разрешила и начала оттеснять людей. Под судом уже установили сцену, собралось 300−500 человек

Источник: Ракурс


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