Арест, миллиард или свобода — суд избирает Порошенко меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n165910-arest-milliard-ili-svoboda-sud-izbiraet-poroshenko-meru-presecheniya-translyaciya.htmlРакурс
По делу Петра Порошенко 19 января Печерский районный суд Киева планирует объявить меру пресечения.
Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января. Тогда экс-президент вернулся в Украину после нескольких недель за границей.
Но после почти 12-часового заседания (включая несколько перерывов и пятичасового пребывания судьи в совещательной комнате) судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января. Заседание должно возобновиться в 14.00.
Напомним, что сторона обвинения просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен.
Адвокаты лидера «Европейской солидарности» призвали судью отказаться от избрания меры пресечения их подзащитному, протестовали против его статуса подозреваемого и указали на ряд процедурных нарушений в оформлении дела и самого подозрения Порошенко.
20 декабря экс-президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.
В канун Рождества Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко.
В «Евросолидарности» заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.
Покидая здание Печерского суда 17 января, Порошенко призвал своих сторонников прийти в день объявления решения. В понедельник у стен суда митинговали около тысячи симпатиков политика.
Под Печерским судом утром 19 января произошли столкновения митингующих с полицией. Активисты хотели зажечь бочки, полиция не разрешила и начала оттеснять людей. Под судом уже установили сцену, собралось 300−500 человек