Политолог объяснил паузу в деле Петра Порошенко. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n165863-risk-dlya-sudi-takticheskaya-pauza-i-pat-dlya-vlasti-politolog-o-dele-poroshenko.html

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Меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко не избрал Печерский районный суд Киева.

Судья постановил перенести судебное заседание на среду, 19 января. Политолог и директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко объяснил, почему служитель Фемиды отложил принятие решения о мере пресечения. Об этом он написал в блоге на сайте издания «Новое время».

Отмечается, что одной из версий является то, что судья не хотел принимать решение в конфликтной ситуации с рисками для себя, а заодно решил предварительно и в более спокойной ситуации, и в закрытом режиме посоветоваться с друзьями и коллегами по цеху.

Не стоит преувеличивать влияние нынешней власти на судебную систему и конкретных судей, которые к тому же не хотят влезать в неприятные ситуации, которые чреваты рисками для них лично, — пишет Фесенко.

Второй из версий является то, что в высоких кабинетах нет единого мнения, что делать с Порошенко дальше. По мнению политолога, события вокруг дела лидера «Европейской солидарности» стали развиваться так, что негативных последствий оказалось больше, чем ожидали инициаторы этого дела. Поэтому надо определиться с оптимальным сценарием дальнейших действий.

Третья версия наталкивает на то, что перерыв в заседаниях — тактическая пауза, чтобы снять вокруг этой темы излишнее конфликтное напряжение.

Шум будет и 19 января, но когда действо растягивается во времени, то информационно-политический эффект постепенно снижается, — отмечает политолог.



Напомним, пятый президент и глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко остался без меры пресечения. Печерский суд перенес заседание на 19 января. Новое заседание запланировали на 14.00.

Источник: «Новое время»